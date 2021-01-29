Хендрикс дебютирует за «Спартак» в матче с «Пахтакором»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Московский футбольный клуб «Спартак» проведёт товарищеский матч против «Пахтакора» на сборе в ОАЭ.

В стартовом составе москвичей выйдет Йоррит Хендрикс — для футболиста это будет дебютная игра за клуб. Также сообщается, что полузащитник Остон Урунов не сможет принять участие в игре по причине незначительной травмы опорно-двигательного аппарата. В настоящее время проводится полное медицинское обследование, игрок тренируется по индивидуальной программе.

В составе «Спартака» на поле выйдут Максименко, Жиго, Джикия, Айртон, Ещенко, Хендрикс, Игнатов, Крал, Бакаев, Понсе, Роша.

Игра начнётся в 15:00 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-главный тренер московского ФК «Спартак» Олег Романцев оценил переход российского форварда Александра Кокорина в итальянский клуб «Фиорентина». По его словам, несмотря на положительное отношение к спортсмену, нападающий «так и проходил в подающих надежды талантах».

Он отметил, что в столичной команде Кокорин не раскрылся из-за ряда причин. Одна из них — травма, с которой ему пришлось начинать выступать за «Спартак».