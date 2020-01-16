Бывший капитан футбольного клуба «Барселона» Хави назвал причину, по которой отказался от предложения возглавить испанскую команду.
Тренировать «Барселону» мне пока рано, но в будущем я мечтаю стать тренером «Барсы», — цитирует Хави Mundo Deportivo.
Как ранее писалNEWS.ru, бывший полузащитник футбольного клуба «Барселона» Андрес Иньеста, выступающий в японском «Виссел Кобе», считает, что руководство «сине-гранатовых» поступило некрасиво по отношению к экс-капитану испанской команды.
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