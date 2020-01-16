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Экс-нападающий сборной Украины и московского «Динамо» Андрей Воронин признался, что бывший наставник «бело-голубых» Дмитрий Хохлов летом звал его в свой тренерский штаб.

Летом меня очень сильно хотел в своём штабе видеть Дима Хохлов, но по некоторым личным причинам этого не произошло. Тем не менее я нахожусь на связи с клубом, мы общаемся....