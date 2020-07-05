Хави подписал новый контракт с «Аль-Саддом» с опцией ухода в «Барселону»

https://static.news.ru/photo/0f3bf1b4-bee1-11ea-97f3-fa163e074e61_660.jpg Хави Эрнандес Фото: Xinhua/Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Аль-Садд» Хави Эрнандес продлил контракт с катарской командой до конца сезона-2020/21.

Отмечается, что в соглашении присутствует опция, которая позволяет Хави уйти в испанскую «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

Хави назначен главным тренером катарцев 28 мая 2019 года. Со своими подопечными испанский специалист завоевал Кубок шейха Яссима, который проводится с 1976 года. В январе Хави назвал причину, по которой отказался от предложения возглавить испанскую команду.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший полузащитник футбольного клуба «Барселона» Андрес Иньеста, выступающий в японском «Виссел Кобе», считает, что руководство «сине-гранатовых» поступило некрасиво по отношению к экс-капитану испанской команды.