Футбол

Хави подписал новый контракт с «Аль-Саддом» с опцией ухода в «Барселону»

19:40, 05 июля 2020 12
Хави Эрнандес Хави Эрнандес Фото: Xinhua/Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Аль-Садд» Хави Эрнандес продлил контракт с катарской командой до конца сезона-2020/21.

Отмечается, что в соглашении присутствует опция, которая позволяет Хави уйти в испанскую «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

Хави назначен главным тренером катарцев 28 мая 2019 года. Со своими подопечными испанский специалист завоевал Кубок шейха Яссима, который проводится с 1976 года. В январе Хави назвал причину, по которой отказался от предложения возглавить испанскую команду.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший полузащитник футбольного клуба «Барселона» Андрес Иньеста, выступающий в японском «Виссел Кобе», считает, что руководство «сине-гранатовых» поступило некрасиво по отношению к экс-капитану испанской команды.

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