Хавбеку сборной Дании Эриксену установят кардиостимулятор

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Полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену, который перенёс сердечный приступ во время первого матча группового этапа чемпионата Европы-2020 по футболу против Финляндии (0:1), установят кардиостимулятор. Об этом сообщила пресс-служба на своей странице в Twitter.

После того, как Кристиан прошел через ряд кардиологических исследований, было решено, что ему необходимо установить кардиостимулятор (ИКД). Кристиан полностью согласен на операцию, — приводит слова врача команды Мортена Бесена пресс-служба.

Отмечается, что такое решение было принято после переговоров с рядом специалистов на национальном и международном уровне. ИКД — устройство, которое устраняет угрожающее жизни аритмию и предотвращает остановку сердца.

12 июня во время матча первого тура группового этапа между сборными Дании и Финляндии полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание и рухнул на газон. Врачи выбежали на поле и начали делать футболисту прямой массаж сердца. Через несколько минут унесли на носилках с поля и отправили в госпиталь. Впоследствии стало известно, что футболист перенёс остановку сердца на поле.

Ранее футболист рассказал о своём самочувствии. Он поблагодарил всех за добрые слова и пожелания, которые он получил из разных уголков мира.