Хавбек «Спартака» Алекс Крал заинтересовал клубы АПЛ

https://static.news.ru/photo/ced3edba-2999-11eb-ba2f-fa163e074e61_660.jpg Алекс Крал Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Полузащитник московского ФК «Спартак» Алекс Крал может сменить клуб в январе.

Так, 22-летний хавбек сборной Чехии заинтересовал клубы АПЛ.

Согласно информации Mirror, Крала оценивают в £30 млн. Также возможно, что после чемпионата Европы цена на футболиста заметно вырастет.

Известно, что Крал перешёл в «Спартак» из «Славии». В настоящее время в Англии, в «Вест Хэме», играют ещё два бывших игрока пражского клуба — Томаш Соучек и Владимир Цоуфал.

По итогам 14 матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) в текущем сезоне Крал отдал два голевых паса.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин считает, что экс-хавбек «красно-зелёных» Алексей Миранчук, выступающий за итальянскую «Аталанту», сможет занять место в стартовом составе.

Он также поделился мнением, когда другой полузащитник Антон Миранчук, недавно продливший контракт с «железнодорожниками», сможет перейти в другую команду.