Хавбек «Спартака» Алекс Крал заинтересовал клубы АПЛ

Полузащитник московского ФК «Спартак» Алекс Крал может сменить клуб в январе.
Так, 22-летний хавбек сборной Чехии заинтересовал клубы АПЛ.
Согласно информации Mirror, Крала оценивают в £30 млн. Также возможно, что после чемпионата Европы цена на футболиста заметно вырастет.
Известно, что Крал перешёл в «Спартак» из «Славии». В настоящее время в Англии, в «Вест Хэме», играют ещё два бывших игрока пражского клуба — Томаш Соучек и Владимир Цоуфал.
По итогам 14 матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) в текущем сезоне Крал отдал два голевых паса.
Ранее NEWS.ru писал, что бывший главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин считает, что экс-хавбек «красно-зелёных» Алексей Миранчук, выступающий за итальянскую «Аталанту», сможет занять место в стартовом составе.
Он также поделился мнением, когда другой полузащитник Антон Миранчук, недавно продливший контракт с «железнодорожниками», сможет перейти в другую команду.