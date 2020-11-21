Игрок сборной Норвегии и «Боруссии» стал лучшим молодым футболистом Европы

https://static.news.ru/photo/2592d140-2c04-11eb-8462-fa163e074e61_660.jpg Эрлинг Холанд Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Определён лучший молодой футболист Европы в рамках премии Golden Boy-2020. Им стал 20-летний форвард сборной Норвегии и дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

Стоит отметить, что впервые данный статус перешёл к представителю скандинавских стран. На втором месте рейтинга оказался хавбек «Барселоны» Анссумане Фати.

В 2019 году статус лучшего молодого футболиста получил Жуан Феликс, который играет за мадридский «Атлетико», пишет Tuttosport.

Известно, что дебют Холанда за «Боруссию» состоялся в январе 2020 года. На счету футболиста 19 голов в 21 матче. Перед этим Холанд выступал за австрийский «Ред Булл Зальцбург». Также хавбек является воспитанником норвежского «Брюне». За сборную страны футболист сыграл семь игр и забил шесть голов.

Ранее NEWS.ru писал, что «Краснодар» дома одержал победу над «Тамбовом» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

Судейство в матче осуществляла бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Единственный гол на 17-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла.