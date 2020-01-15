https://static.news.ru/photo/b1888128-37df-11ea-8196-fa163e074e61_660.jpg Юнес Намли Фото: Niels Boersema/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Датский полузащитник «Краснодара» Юнес Намли продолжит выступления в клубе Североамериканской высшей лиги футбола (MLS) «Колорадо Рэпидз». Он отдан в аренду до конца 2021 года.

О переходе 25-летнего футболиста сообщает пресс-служба «Краснодара», которая отмечает, что в 18 играх за российский клуб Намли смог забить один гол. До мая 2019 года он играл в Нидерландах за клуб «Зволле».

Ранее NEWS.ru сообщал, что клуб «Млада-Болеслав» в первом матче чешского Кубка Типспорт сыграл вничью с пражской «Спартой-Б» (1:1). Счёт на 27-й минуте открыл нападающий «Спарты» Войтех Патрак. Изменить ситуацию удалось только на 69-й минуте, когда в составе «Млады» отличился воспитанник «Краснодара» Алексей Татаев. Это первый гол 21-летнего защитника за чешскую команду.