Датский полузащитник «Краснодара» Юнес Намли продолжит выступления в клубе Североамериканской высшей лиги футбола (MLS) «Колорадо Рэпидз». Он отдан в аренду до конца 2021 года.
О переходе 25-летнего футболиста
Ранее NEWS.ru сообщал, что клуб «Млада-Болеслав» в первом матче чешского Кубка Типспорт сыграл вничью с пражской «Спартой-Б» (1:1). Счёт на 27-й минуте открыл нападающий «Спарты» Войтех Патрак. Изменить ситуацию удалось только на 69-й минуте, когда в составе «Млады» отличился воспитанник «Краснодара» Алексей Татаев. Это первый гол 21-летнего защитника за чешскую команду.
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