Хасимото принёс победу «Ростову» в матче с «Уфой»

В Уфе состоялся матч четвёртого тура Российской премьер-лиги. На стадионе «Нефтяник» встретились ФК «Уфа» и ФК «Ростов». Последний одержал победу со счётом 1:0.
Итог встречи определил гол Кенто Хасимото, который отличился на 80-й минуте. В первом тайме хозяева остались в меньшинстве. Красную карточку получил Вячеслав Кротов.
Таким образом, «Ростов» вышел на восьмое место в турнирной таблице чемпионата (шесть очков). «Уфа» на данный момент занимает 11 место (четыре очка).
Как писал NEWS.ru, ранее футбольный клуб «Зенит» с разгромным счётом победил «Тамбов». Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча закончилась со счётом 4:1.
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