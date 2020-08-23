Хасимото принёс победу «Ростову» в матче с «Уфой»

https://static.news.ru/photo/cde57e80-e558-11ea-956a-fa163e074e61_660.jpg Кенто Хасимото Фото: ФК «Ростов»/vk.com

В Уфе состоялся матч четвёртого тура Российской премьер-лиги. На стадионе «Нефтяник» встретились ФК «Уфа» и ФК «Ростов». Последний одержал победу со счётом 1:0.

Итог встречи определил гол Кенто Хасимото, который отличился на 80-й минуте. В первом тайме хозяева остались в меньшинстве. Красную карточку получил Вячеслав Кротов.

Таким образом, «Ростов» вышел на восьмое место в турнирной таблице чемпионата (шесть очков). «Уфа» на данный момент занимает 11 место (четыре очка).

Как писал NEWS.ru, ранее футбольный клуб «Зенит» с разгромным счётом победил «Тамбов». Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча закончилась со счётом 4:1.