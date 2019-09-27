https://static.news.ru/photo/ca44c9d8-e145-11e9-8fd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/hulkparaiba

Бывший форвард «Зенита» Халк на своей странице в Instagram поблагодарил петербургскую команду за присланные подарки.

Халк получил от «Зенита» чемпионскую футболку сезона-2018/19 с автографами футболистов команды, а также игровые майки нынешнего сезона для всех членов семьи.

Футболист выложил в Stories фотографию, где он и трое его детей держат в руках подаренные футболки.

Спасибо семье «Зенит», — написал под фото Халк.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. Вместе с петербургским клубом он стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны. В настоящее время Халк играет за китайский «Шанхай СИПГ».