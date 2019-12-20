https://static.news.ru/photo/d1b5e348-2306-11ea-a669-fa163e074e61_660.jpg Александр Хацкевич Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Белорусский специалист Александр Хацкевич назначен новым главным тренером «Ротора», сообщает пресс-служба волгоградского футбольного клуба.

Хацкевич приступит к выполнению своих обязанностей 12 января, на первом сборе в Турции. Как говорится в сообщении, помогать ему будут старший тренер Максим Шацких, тренер по физподготовке Виталий Шпанюк и тренер вратарей Виталий Варивончик.

Экс-игрок сборной Белоруссии Хацкевич выступал за минское и киевское «Динамо». Тренерскую карьеру начал в минском «Динамо» в 2007 году и тогда же был назначен главным тренером юношеской сборной Белоруссии.

Также в его тренерской карьере были ФК «Витебск», молодёжная команда «Динамо» (Киев). Был ассистентом главного тренера сборной Украины. С 2014 года назначен главным тренером сборной Белоруссии, а последние три года работал главным тренером киевского «Динамо».

«Ротор» занимает первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ), набрав 52 очка в 25 матчах.

Как сообщалось, предыдущий наставник «Ротора» Игорь Меньщиков покинул свой пост по обоюдному согласию сторон, писал NEWS.ru.