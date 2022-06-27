Хачатурянц решил покинуть пост президента РПЛ

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц

Ашот Хачатурянц покинет пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Матч ТВ». Причины решения 54-летнего функционера не сообщаются. Информация о возможном уходе главы РПЛ появилась в мае.

Кто будет претендовать на место Хачатурянца, пока неизвестно. 5 октября функционер был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ. Спустя два месяца клубы единогласно утвердили его кандидатуру на этой должности сроком на пять лет.

Хачатурянц — седьмой президент РПЛ. До него организацию на протяжении 14 лет возглавлял Сергей Прядкин. Первым президентом лиги с 2001 по 2003 год был Виталий Мутко.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение о сохранении действующего формата проведения чемпионата России в следующем сезоне. Премьер-лига пройдет в два круга с участием 16 клубов.