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Футбол

Хабиб Нурмагомедов объявил дату выхода на поле в футбольном матче

14:40, 04 сентября 2021
Хабиб Нурмагомедов объявил дату выхода на поле в футбольном матче Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что сыграет на благотворительном турнире по футболу. Его слова приводит ТАСС.

Боец смешанного стиля сказал, что у него нет планов попробовать себя в профессиональном футболе. Однако, как сообщил Хабиб, он выйдет на поле на благотворительном турнире Кубок легенд. В этом мероприятии участие примут также многие именитые ветераны отечественного футбола. Нурмагомедов отметил, что ему будет интересно сыграть с ними.

Кубок легенд пройдёт 11 сентября в Москве во дворце «Мегаспорт». 

Ранее Нурмагомедов заявил, что знал о переходе Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» ещё месяц назад.

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