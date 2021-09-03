Хабиб Нурмагомедов объявил дату выхода на поле в футбольном матче
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
14:40, 04 сентября 2021
Хабиб НурмагомедовФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что сыграет на благотворительном турнире по футболу. Его слова приводит ТАСС.
Боец смешанного стиля сказал, что у него нет планов попробовать себя в профессиональном футболе. Однако, как сообщил Хабиб, он выйдет на поле на благотворительном турнире Кубок легенд. В этом мероприятии участие примут также многие именитые ветераны отечественного футбола. Нурмагомедов отметил, что ему будет интересно сыграть с ними.
Кубок легенд пройдёт 11 сентября в Москве во дворце «Мегаспорт».
Ранее Нурмагомедов заявил, что знал о переходе Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» ещё месяц назад.