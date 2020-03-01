https://static.news.ru/photo/372441c2-5bfe-11ea-9320-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jerko Grubisic/www.imago-images.de/Global Look Press

Кубок Английской футбольной лиги, 1 марта выигранный клубом «Манчестер Сити», стал 29-м трофеем в тренерской карьере 49-летнего испанца Хосепа Гвардиолы.

Среди всех европейских тренеров Гвардиола сравнялся по числу побед с Валерием Лобановским, тренировавшим киевское «Динамо» и сборную СССР. Он отстаёт на четыре трофея от румына Мирчи Луческу, но среди тренеров пяти главных европейских первенств лишь один лучше Гвардиолы — сэр Алекс Фергюсон, который руководил «Манчестер Юнайтед» в 1986–2013 годах.

Испанец начал тренерскую карьеру в «Барселоне» в 2008 году и в первом же сезоне выиграл Кубок Испании и Лигу чемпионов. В 2016 году Гвардиола возглавил «Сити».

Как писал NEWS.ru, испанский тренер назвал «Манчестер Сити» лучшей командой прошедшего десятилетия «с точки зрения набранных очков, забитых голов, титулов и всего остального».