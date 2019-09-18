https://static.news.ru/photo/f943fd7e-d9ea-11e9-a83e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что он привык играть против донецкого «Шахтёра» в еврокубках.

Не надоело ли мне так часто встречаться с «Шахтёром»? Да, я уже купил квартиру здесь! Приезжаю сюда почти каждый сезон, уже привык, и мне очень нравится, — приводит слова тренера пресс-служба донецкого клуба.

Тренер добавил, что играл против «Шахтёра» много раз: с «Барселоной», «Баварией» и вот теперь с «Манчестер Сити».

Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёра» — «Манчестер Сити» пройдёт 18 сентября.

Ранее Гвардиола выступил против изменений в формате еврокубков, писал News.ru.