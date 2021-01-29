Сёмин и Бердыев попали в список лучших тренеров мира

https://static.news.ru/photo/7bb5b380-62fa-11eb-9cd7-fa163e074e61_660.jpg Юрий Семин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола возглавил список лучших действующих наставников в мире по версии аналитического футбольного сайта Clubelo.

Как сообщается, список составлен с учётом алгоритма рейтинга Эло.

На втором месте оказался тренер «Атлетико» Диего Симеоне. На третьей строчке расположился наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. В пятёрку лучших также вошли Юрген Клопп («Ливерпуль») и Ральф Рангник.

Стоит отметить, что в числе лучших тренеров также оказались два российских специалиста — Курбан Бердыев и Юрий Сёмин.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-главный тренер московского ФК «Спартак» Олег Романцев оценил переход российского форварда Александра Кокорина в итальянский клуб «Фиорентина». По его словам, несмотря на положительное отношение к спортсмену, нападающий «так и проходил в подающих надежды талантах».

Он отметил, что в столичной команде Кокорин не раскрылся из-за ряда причин. Одна из них — травма, с которой ему пришлось начинать выступать за «Спартак».