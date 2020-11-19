Гвардиола подписал новое соглашение с «Ман Сити» до 2023 года

https://static.news.ru/photo/ac5de442-2a6c-11eb-82c8-fa163e074e61_660.jpg Пеп Гвардиола Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подписал новое соглашение с клубом. Контракт с наставником продлится до лета 2023 года, следует из сообщения пресс-службы клуба.

Известно, что Гвардиола проводит 5-й сезон в «Манчестер Сити». Благодаря его стараниям команда дважды стала чемпионом Англии, один раз выиграла Кубок страны и трижды — Кубок лиги.

Наставник встал во главе «Сити» в 2016 году. Полная отработка контракта будет означать, что он проведёт в клубе в общей сложности семь сезонов.

Перед «Манчестер Сити» Гвардиола проработал три сезона в «Баварии». До этого наставник руководил «Барселоной» в течение четырёх сезонов.

По итогам семи матчей «Манчестер Сити» находится на 10-м месте в таблице АПЛ, набрав 12 очков.

Ранее NEWS.ru писал, что «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче 8-го тура чемпионата Англии. Встреча в Манчестере завершилась со счётом 1:1.

На гол «мерсисайдцев» с пенальти в исполнении Мохамеда Салаха хозяева ответили точным ударом Габриэла Жезуса. В конце первого тайма Кевин Де Брейне не смог реализовать пенальти.