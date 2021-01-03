Гвардиола не исключил продление тренерской деятельности

https://static.news.ru/photo/01c66fd8-4db5-11eb-a35e-fa163e074e61_660.jpg Хосеп Гвардиола Фото: Michael Regan - UEFA/UEFA/Global Look Press

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может завершить свою карьеру позднее, чем это планировалось, следует из сообщения пресс-службы клуба.

По его словам, ему как наставнику очень сильно помогает опыт.

Раньше я думал, что скоро закончу карьеру тренера, но сейчас размышляю о том, чтобы уйти на пенсию позже. Мне почти 50, прекрасный возраст, — отметил Гвардиола.

Наставник пришёл в «Манчестер Сити» в 2016 году. Его контракт истекает в конце сезона-2022/23. В декабре 2020 года Гвардиола перешагнул отметку в 700 матчей в тренерской карьере. Также стоит отметить, что наставник ранее тренировал «Барселону» и мюнхенскую «Баварию».

Ранее NEWS.ru писал, что трое российских футболистов попали в топ-50 молодых талантов года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Это защитник ЦСКА Игорь Дивеев, защитник «Динамо» Роман Евгеньев и полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев.

На сайте организации отмечается, что Дивеев в минувшем году добился ряда существенных достижений, в том числе дебютировал за национальную команду и получил награду лучшему молодому футболисту РПЛ. Кроме того, УЕФА обращает внимание, что 21-летний Дивеев уже успел стать одним из ключевых игроков ЦСКА.