Гвардиола не исключил остановки чемпионата Англии из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/3f0ca8fc-1cfb-11eb-8769-fa163e074e61_660.jpg Хосеп Гвардиола (слева) Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Проведение футбольных матчей чемпионата Англии может оказаться под угрозой из-за новых коронавирусных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Хосеп Гвардиола. Специалист допустил приостановку проведения турнира в элитном дивизионе — Английской премьер-лиге (АПЛ).

Нужно ли проводить спортивные турниры на фоне новых ограничений в других отраслях? На этот вопрос трудно ответить. Я знаю, что решение остаётся за премьер-министром [Великобритании Борисом Джонсоном]. Ситуация с COVID-19 ухудшается. Новые ограничения вводят власти Испании, ФРГ и Франции. Везде. Так что, вирус по-прежнему существует. Я думаю, что мир футбола не может быть исключением в том, что происходит в обществе, — цитирует наставника манкунианцев портал Goal.com.

Новые ограничения из-за пандемии коронавируса вступили в силу 2 ноября в Германии. Заявление канцлера Ангелы Меркель по этому поводу опубликовано на сайте немецкого правительства. Карантин будет действовать как минимум до конца ноября 2020 года. Как пояснила канцлер, идти на жёсткие меры приходится, чтобы избежать коллапса системы здравоохранения в стране.

Так, закрываются все заведения общепита за исключением торгующих навынос, театры, кинотеатры, ярмарки, публичные дома, парки аттракционов и развлечений, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Отелям разрешено предоставлять номера находящимся в деловых поездках гражданам, но не туристам. Продолжат работать при соблюдении санитарных требований детские сады, школы, магазины и медучреждения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новые ограничения начали действовать в Московской области в рамках борьбы с распространением коронавируса. Согласно постановлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, жители региона старше 65 лет с хроническими заболеваниями с 2 ноября должны соблюдать режим самоизоляции и по возможности находиться дома.