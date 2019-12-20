Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк получил должность консультанта в нидерландском ПСВ. 73-летний специалист будет курировать работу техперсонала клуба.
Хиддинк приступит к своим обязанностям с середины января,
Напомним, с 2002 по 2006 год Хиддинк был главным тренером команды, а в 1970-м году выступал за клуб в качестве игрока. Последним местом работы Хиддинка была олимпийская сборная Китая.
Ранее NEWS.ru сообщал о смерти голландского тренера Пима Вербека, работавшего с Хиддинком и Адвокатом.
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