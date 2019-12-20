https://static.news.ru/photo/5a235218-2354-11ea-a6fc-fa163e074e61_660.jpg Гус Хиддинк Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк получил должность консультанта в нидерландском ПСВ. 73-летний специалист будет курировать работу техперсонала клуба.

Хиддинк приступит к своим обязанностям с середины января, сообщает официальный сайт ПСВ.

Напомним, с 2002 по 2006 год Хиддинк был главным тренером команды, а в 1970-м году выступал за клуб в качестве игрока. Последним местом работы Хиддинка была олимпийская сборная Китая.

Ранее NEWS.ru сообщал о смерти голландского тренера Пима Вербека, работавшего с Хиддинком и Адвокатом.