Губерниев высмеял форму украинских футболистов с Крымом

https://static.news.ru/photo/4d71f1c2-c6f6-11eb-956a-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Дмитрий Губерниев прокомментировал появление новой формы украинских футболистов с изображением входящего в состав Украины Крыма. Журналист сыронизировал, что спортсмены могут изобразить на форме что угодно — они имеют на это полное право, сообщает Sport.24.

Это их форма, захотят, то могут изобразить пирамиду Хеопса, Аляску или что-нибудь ещё. Но, с одной стороны, мы же ездим в Крым, прилетаем в Симферополь, но почему-то там нет украинских пограничников, — высказался телеведущий.

Форму украинских спортсменов оценили и другие публичные люди. Официальный представитель МИД Мария Захарова, к примеру, назвала выходку киевлян «отчаянной художественной акцией». Почётный президент РФС Вячеслав Колосков назвал изображение Крыма на форме футболистов мелкой провокацией, недостойной нормальных людей.

Новая форма украинских футболистов была представлена 6 июня. На форму нанесён контур карты Украины с Луганском, Донецком, Киевом, Львовом, Одессой, Днепром и другими городами. Однако главным атрибутом на футболке стал Крым. Также на форме разместили лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!». Лого УАФ представлен в центре футболки, комплекты представлены в трёх цветах: белом, жёлтом и синем.

Как сообщалось ранее, украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поздравил подписчиков с Днём Победы, однако его публикация вызвала споры в комментариях. Многие подписчики присоединились к поздравлениям футболиста с праздником, однако часть украиноязычных болельщиков осудили Ракицкого, заявив, что в этот день нужно не праздновать, а скорбеть, а самого игрока назвали сепаратистом.