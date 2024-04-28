Губерниев рассказал, за кого болеет в футболе Дмитрий Губерниев: в футболе болею за московский «Локомотив» и «Работничков»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал в интервью NEWS.ru, что болеет за московский «Локомотив». Он назвал несколько других клубов, которым симпатизирует в российском и мировом футболе.

В России все знают, что я симпатизирую московскому «Локомотиву» и королевскому «Металлисту». Роскошные команды, которые у меня в сердце. Что касается зарубежных команд, мне сложно сказать. Разве что иногда я болею за «Работничков» из Македонии и аргентинскую команду «Химнасию и Эсгриму», — рассказал Губерниев.

Журналист также назвал пять самых популярных видов спорта в России на данный момент.

Футбол, хоккей, фигурное катание, биатлон и лыжи. Обратите внимание, как сильно поднялись лыжи, как Елена Валерьевна Вяльбе, противореча самой себе, стала абсолютно медийной фигурой. Она танцует на камеру, высказывается в рубрике «кто хайпует, тот поймет», но при этом делает замечания Веронике Степановой. Это укладывается в ее картину мира, потому что она должна быть одна звезда, — добавил Губерниев.

Также в интервью NEWS.ru Губерниев ответил на вопрос о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой и прокомментировал слова Ирины Винер о том, что российские спортсмены, которые поедут на Олимпийские игры в Париж, будут «командой бомжей».