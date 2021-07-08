Губерниев прокомментировал увольнение Черчесова

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу. Его слова приводит РБК.

Журналист выразил мнение, что увольнение после провала на Евро является логичным. При этом он отметил, что пресс-конференция тренера по итогам Евро многое предопределила.

Он молодец. Пытался моментами удар держать, но несколько раз пересёк сплошную линию, с моей точки зрения. Это стало той самой соломинкой, которая сломала этот горб, — сказал Губерниев.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016-го. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал на домашнем чемпионате мира 2018 года. На чемпионате Европы этого года россияне не сумели преодолеть групповой этап, заняв последнее место в квартете B.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Ирина Роднина с одобрением восприняла решение Российского футбольного союза (РФС) об отставке главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.