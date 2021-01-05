Губерниев признался, что не возбудился от видео с Дзюбой

https://static.news.ru/photo/e9c8e45c-501a-11eb-893f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: guberniev_dmitry/instagram.com

Спортивного комментатора Дмитрия Губерниева не возбудило скандальное видео с игроком «Зенита» Артёмом Дзюбой. Хотя многих женщин, знакомых с ним, запись впечатлила. Об этом сам Губерниев рассказал в процессе разговора с журналистами из Санкт-Петербурга.

До того как порассуждать на тему записи, на которой Дзюба мастурбирует, комментатор заметил, что в прошлом году в российском футболе не было главных событий. Всё произошедшее в глазах Губерниева выглядело второстепенно. В частности, журналист не увидел ничего удивительного в провале клубов из РФ в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Кроме того, он отметил, что не считает питерский клуб «империей зла», как «Зенит» неоднократно называл комментатор и блогер Василий Уткин. А говоря о видеозаписи с участием нападающего «сине-бело-голубых», Губерниев сказал, что ролик он досмотрел до конца. Но кадры его не взбудоражили.

Видео у меня никаких оно не вызвало. А у огромного количества моих знакомых женщин вызвало. Они сказали, что тело хорошее, какой он молодец. И все о нём помечтали каким-то образом. Но если вы думаете, что видео меня возбудило — нет, не возбудило, потому что я приверженец старой доброй сексуальной ориентации, — цитирует Губерниева «Фонтанка».

Как ранее передавал NEWS.ru, Дмитрий Губерниев обрушился с критикой на российскую сборную за игру против канадцев на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею.

Комментатор считает, что национальная сборная на МЧМ была небоеспособной.