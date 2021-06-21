Губерниев ответил на оскорбления Уткина, назвавшего его и Бузову «фриками»

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев стал участником нового конфликта с Василием Уткиным. Накануне блогер написал на своей странице в Telegram, что не стоит обращать внимания на скандал Дмитрия и телеведущей Ольги Бузовой, потому что они оба «фрики».

Завершается неделя, на которой Ольга Бузова, слившись в противоестественном экстазе с Дмитрием Губерниевым, ворвалась в футбольную повестку. Не заметил, как срач двух фриков в принципе связан с чемпионатом Европы, — написал Уткин.

Шутку не воспринял комментатор. Журналист надеется, что «Уткин сказал эти слова не перед зеркалом, а смотря репортаж с чемпионата Европы, где ребята в очередной раз без Васи комментируют главный футбольный турнир». Более того, в своём Telegram он пожелал вернуться на большое телевидение такому «талантливому человеку».

Ранее Губерниев в прямом эфире «Матч ТВ» задал вопрос, какой футбол поддерживает певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова. Она не смогла сразу ответить. После некоторой перепалки он уточнил, перестала ли девушка принимать коньяк по утрам или нет. На этом моменте Бузова не сдержала слёз, не оценив шутку журналиста.