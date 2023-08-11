Губерниев отреагировал на идею внедрить Fan ID в другие виды спорта Губерниев: речи о введении Fan ID в других видах спорта не идет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Речи о внедрении Fan ID в других видах спорта, помимо футбола, не идет, заявил NEWS.ru комментатор Дмитрий Губерниев. Ранее министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт высказал мнение, что применение системы Fan ID в ближайшем будущем могут расширить.

Если глава Минспорта Свердловской области не исключил, что внедрят, то я не исключаю, что не внедрят. Вы знаете, это как в Минспорта Свердловской области встретить динозавра — 50 на 50, либо встретим, либо нет. То ли внедрят, то ли не внедрят, — пошутил Губерниев.

Журналист предположил, что расширение применения Fan ID может привести к снижению посещаемости спортивных мероприятий.

В каких других видах спорта? На соревнованиях по легкой атлетике, куда и так никто не ходит? Мне кажется, что пока все с точки зрения посещаемости спортивных соревнований у нас вызывает очень большие трудности. Поэтому речь о внедрении Fan ID [в других видах спорта] не идет, насколько я могу понимать, — отметил телеведущий.

Ранее глава Минспорта Свердловской области заявил, что введение Fan ID не отразилось на количестве болельщиков, зато на стадионах стало безопаснее. Рапопорт полагает, что футболом не ограничатся, поскольку сейчас люди, посещая матчи, получают удовольствие и комфорт.

Систему Fan ID внедрили на всех стадионах Российской премьер-лиги с 3 марта 2023 года. Fan ID, или электронная карта болельщика, теперь требуется для посещения любых матчей РПЛ.