Губерниев оценил шансы сборной России в матче с Бельгией

https://static.news.ru/photo/e1e76c7a-cb96-11eb-abdf-96000091f725_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: guberniev_dmitry/instagram.com

Сборная России по футболу не фаворит Евро-2020, однако подопечные Станислава Черчесова вполне могут «забить и не пропустить», заявил в беседе с NEWS.ru спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, отвечая на вопрос, как он оценивает шансы национальной команды. Он отметил, что «в игре может быть всё, что угодно».

Мы не фавориты, в таком чемпионате Европы, [судя] по бельгийскому составу, я не удивлюсь, если мы забьём и, например, не пропустим, поэтому в игре может быть всё, что угодно, но мы не фавориты <...>. Нужно обратить внимание на всех 11 человек, которые выходят на поле. На стартовый состав, — добавил журналист.

Сборная Бельгии по футболу всегда отличалась «мощью», но и команда России «сейчас не подводит», поэтому ставка такая — либо подопечные Станислава Черчесова выиграют, либо встреча закончится ничьей, сделал «ставку» на матч гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в разговоре с NEWS.ru.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная РФ свой первый матч сыграет против команды Бельгии. Матч состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Подопечные Станислава Черчесова также встретятся с финнами и датчанами в группе B.

Выход сборной РФ из группы B Евро-2020 станет «прыжком выше головы», заявил в беседе с NEWS.ru певец Юрий Лоза. Музыкант обратил внимание на очень хороший показатель — кто из футболистов играет в топовых клубах, и вспомнил поговорку: «Порядок бьёт класс», когда средний коллектив за счёт самоотдачи может одолеть сильного соперника.

Ранее известный российский журналист Владимир Познер поделился ожиданиями от игры сборной РФ по футболу на стартующем чемпионате Европы. По словам телеведущего, он собирается как минимум посмотреть первую игру национальной команды в своей группе.