Губерниев объяснил, почему Дзюба должен вернуться в «Спартак» Губерниев считает, что Дзюба является легендой «Спартака» и ему следовало бы вернуться обратно

Артём Дзюба / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Дзюба является легендой «Спартака» и ему следовало бы вернуться в этот клуб, сообщает «Матч ТВ». Дзюба объявил об уходе из санкт-петербургского клуба 22 мая.

Дзюба — легенда не только «Зенита», но и «Спартака», и сборной России.<...> Кстати говоря, вот если он уйдет в «Спартак», это будет хорошая история. Было бы круто закольцевать эту историю с учетом отсутствия наших в еврокубках. Почему бы и нет. Я голосую за «Спартак», — сказал Губерниев.

Дзюба является воспитанником «Спартака». Он покинул московский клуб в 2015 году.

В составе «Зенита» Дзюба стал четырёхкратным чемпионом России, взял два Кубка и четыре Суперкубка страны. В нынешнем сезоне форвард провёл за команду 28 матчей в Российской премьер-лиге, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что бывший футболист «Зенита» Артём Дзюба больше не вызывает у них интереса. По словам функционера, они заинтересованы в приобретении молодого и скоростного нападающего. Ранее сообщалось, что сербский клуб готов предложить сотрудничество Дзюбе после его ухода из санкт-петербургской команды.