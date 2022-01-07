Губерниев назвал себя единственным в стране футбольным обозревателем

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, специализирующийся на биатлоне, назвал себя единственным в стране футбольным обозревателем. Его слова приводит «Р-Спорт».

Я не просто люблю футбол, но и являюсь единственным в стране футбольным обозревателем. Комментаторов много, а обозреватель я один. Назовите мне хоть одного. Их нет, — сказал Губерниев.

Он добавил, что его эфиры после матчей Лиги чемпионов вместе с экс-футболистами Владимиром Быстровым и Евгением Ловчевым — это подарок для коллег.

Губерниев известен по работе на биатлоне, лыжах и некоторых других видах спорта. На футбольных трансляциях он не работал с 2011 года.

Ранее Губерниев призвал наказать брата Нурмагомедова за наезд на полицейского.