18+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

Губерниев назвал себя единственным в стране футбольным обозревателем

Губерниев считает, что его эфиры — подарок для коллег
12:12, 07 января 2022
Губерниев назвал себя единственным в стране футбольным обозревателем Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, специализирующийся на биатлоне, назвал себя единственным в стране футбольным обозревателем. Его слова приводит «Р-Спорт».

Я не просто люблю футбол, но и являюсь единственным в стране футбольным обозревателем. Комментаторов много, а обозреватель я один. Назовите мне хоть одного. Их нет, — сказал Губерниев.

Он добавил, что его эфиры после матчей Лиги чемпионов вместе с экс-футболистами Владимиром Быстровым и Евгением Ловчевым — это подарок для коллег.

Губерниев известен по работе на биатлоне, лыжах и некоторых других видах спорта. На футбольных трансляциях он не работал с 2011 года.

Ранее Губерниев призвал наказать брата Нурмагомедова за наезд на полицейского.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео