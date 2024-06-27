Грузия впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу Грузия после победы над Португалией обеспечила себе выход в плей-офф Евро-2024

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Сборная Грузия по футболу выиграла у Португалии в заключительном матче группового этапа Евро-2024 и вышла в плей-офф турнира, информирует Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Встреча завершилась победой грузинских спортсменов со счетом 2:0.

Голами в составе сборной отметились Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе. Грузия впервые в истории вышла в плей-офф Евро-2024. На следующем этапе турнира грузинских футболистов буде ждать противостояние со сборной Испании.

Нынешний чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, которые заняли на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места вышли в 1/8 финала.

Ранее стало известно, что сборная Украины не сумела преодолеть групповой этап Евро-2024. Команда проиграла соперникам из Бельгии, что автоматически лишило ее шансов на дальнейшее участие в турнире. Встреча завершилась со счетом 0:0, что не позволило украинской сборной подняться выше четвертого места в своей группе. Игра проходила в немецком городе Штутгарт.

До этого генеральный секретарь Сербского футбольного союза Йован Шурбатович обратил внимание, что национальная сборная может отказаться от участия в чемпионате Европы. По его словам, это произойдет, если УЕФА не накажет команды Албании и Хорватии, чьи болельщики выкрикивали оскорбления в адрес сербов. Фанаты на трибунах скандировали Ubij Srbina, что переводится как «убей серба».