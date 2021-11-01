Грозный назвали самым безопасным городом России

Футболист Даниил Уткин, выступающий за «Ахмат» на правах аренды, высказался о жизни в Грозном. Слова 22-летнего игрока приводит Sport24.

Могу с уверенностью сейчас сказать: это самый безопасный город России. Тут много полицейских и вообще людей, которые следят за порядком в городе. В Грозном ко мне ни разу никто не подходил, чтобы докопаться, как все это обычно рассказывают, — сказал Уткин.

Футболист добавил, что люди в Грозном добрые, не агрессивные, но нужно соблюдать правила, например не ходить по городу в шортах.

3 октября в Грозном бойцы полка Кадырова избили болельщиков «Спартака». Это случилось во время матча с «Ахматом» в 10-м туре Российской премьер-лиги.