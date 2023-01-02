Гроб с телом Пеле доставили на стадион футбольного клуба «Сантос»

Фото: Социальные сети

Гроб с телом трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле доставили на стадион «Вила Белмиро» в городе Сантос, принадлежащий футбольному клубу «Сантос». Там пройдет церемония прощания со спортсменом, сообщил в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) его сын Эдсон Шолби ду Насименту. На улицах города катафалк встречали люди с фанатскими флагами и в белых футболках команды. Церемония прощания продлится сутки.

Приехали домой, — написал сын Пеле.

Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет. В последнее время спортсмен боролся с онкологическим заболеванием. Похоронят футболиста 3 января на территории некрополя «Экуменика», который занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище в мире. На этом же кладбище покоятся родные и друзья форварда.

30 декабря правительство Бразилии объявило общенациональный трехдневный траур в связи со смертью трехкратного чемпиона.