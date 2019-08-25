Футбольный клуб «Барселона» обыграл «Бетис» в матче второго тура чемпионата Испании со счётом 5:2.
В составе «гранатовых» дубль оформил нападающий Антуан Гризманн, перешедший летом 2019 года из испанского «Атлетико».
28-летний форвард, чтобы отпраздновать гол, подбежал к кромке поля и поднял руки вверх после того, как болельщики высыпали в руки конфетти. Тем самым француз скопировал празднование баскетболиста Леброна Джеймса, выступающего за «Лос-Анджелес Лейкерс» в НБА.
Мне нравится Леброн, поэтому я попытался имитировать его празднование. Конфетти мы покупали через Интернет всей семьёй, — сказал Гризманн по окончании встречи.