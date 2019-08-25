https://static.news.ru/photo/534ce0c8-c7d6-11e9-a7ed-fa163e074e61_660.jpg Антуан Гризманн Фото: Sergio Ruiz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Футбольный клуб «Барселона» обыграл «Бетис» в матче второго тура чемпионата Испании со счётом 5:2.

В составе «гранатовых» дубль оформил нападающий Антуан Гризманн, перешедший летом 2019 года из испанского «Атлетико».

28-летний форвард, чтобы отпраздновать гол, подбежал к кромке поля и поднял руки вверх после того, как болельщики высыпали в руки конфетти. Тем самым француз скопировал празднование баскетболиста Леброна Джеймса, выступающего за «Лос-Анджелес Лейкерс» в НБА.

Мне нравится Леброн, поэтому я попытался имитировать его празднование. Конфетти мы покупали через Интернет всей семьёй, — сказал Гризманн по окончании встречи.

El 'Principito' que busca ser Rey pic.twitter.com/Wbx8qXK8di — AS (@diarioas) August 25, 2019

После двух туров каталонцы занимают девятое место в турнирной таблице с тремя очками в арсенале.

В «Барселоне» предполагают, что Неймар перейдёт в «Реал», писал News.ru.