Грицаенко и Костюков из «Тамбова» перейдут в «Рубин»

https://static.news.ru/photo/f57b78c8-37c9-11eb-a201-fa163e074e61_660.jpg Михаил Костюков Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

25-летний защитник Алексей Грицаенко и 29-летний игрок центра поля Михаил Костюков, выступающие за футбольный клуб «Тамбов», перейдут в казанский «Рубин».

Об этом сообщает Championat.com, информацию о двойном трансфере подтвердили источники портала. «Рубин» уже получил согласие «Тамбова» на переход, в настоящее время обсуждаются нюансы соглашения.

Грицаенко в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги провёл 10 матчей и забил один гол. Костюков также отличился один раз, но провёл на пять игр больше, чем его партнёр по команде.

Футболисты «Тамбова» угрожали бойкотом встречи 17-го тура РПЛ со «Спартаком» из-за долгов по зарплате. Матч в итоге состоялся и закончился разгромной победой московского клуба (5:1), однако целый ряд основных игроков «Тамбова» участия в нём не приняли. Как сообщал NEWS.ru, зимой команда может сняться с чемпионата России. Источники, близкие к клубу, заявляют, что губернатор Тамбовской области Александр Никитин не выполняет свои обязательства по отношению к команде.

«Тамбов» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.