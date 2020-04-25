Греческая федерация футбола заподозрила «Олимпиакос» в договорном матче

https://static.news.ru/photo/1f0929c0-8720-11ea-938f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markos Chouzouris via imago-images.de/Global Look Press

Комитет по этике Греческой федерации футбола (EPO) начал расследование против самого титулованного клуба страны и действующего лидера Суперлиги «Олимпиакоса», который заподозрили в проведении договорного матча с «Атромитосом». Обоим клубам грозит дисквалификация.

Федерация усомнилась в результате матча 2015 года, в котором победил «Олимпиакос». Расследование станет уже вторым — после первого разбора EPO не отменила результат игры.

Обвинения выдвинуты владельцу «Олимпиакоса» Евангелосу Маринакису, владельцу «Атромитоса» Гиоргосу Спаносу и шести бывшим футбольным арбитрам. Если их признают виновными, им запретят вести любую футбольную деятельность, — передаёт РБК.

По информации издания, признание матча договорным грозит клубам не только понижением в статусе, но и штрафом в €3 млн. «Олимпиакос» выиграл регулярное первенство 2019–2020 годов, и если бы не случилась пандемия коронавируса, разыграл бы путёвки в еврокубки с пятью другими лидерами Суперлиги.

Как писал NEWS.ru, защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди получил пятиматчевую дисквалификацию за конфликт с арбитром. Чемпионат Белоруссии — единственное футбольное первенство в Европе, игры которого не прервались на фоне пандемии COVID-19.