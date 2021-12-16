Госдума приняла законопроект о Fan ID во втором чтении

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Госдума России во втором чтении приняла законопроект о введении паспорта болельщика Fan ID. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Получено пять поправок. Основное для нас было удобство оформления этой карты, — сказал представитель думского комитета по спорту Роман Терюшков.

После принятия законопроекта Терюшков предложил поставить его на голосование в последнем, третьем чтении 17 декабря.

Fan ID — паспорт болельщика, персонифицированная карта зрителя, которую должен будет получить каждый человек, купивший билет на матчи.

28 ноября полиция задержала более 400 фанатов ЦСКА после домашнего матча РПЛ с «Зенитом» из-за устроенного болельщиками фаер-шоу. После этого ряд депутатов высказались за необходимость введения паспортов болельщиков Fan ID.

8 декабря фанаты московского «Спартака» подготовили и направили обращение в Госдуму РФ, в котором юридически обосновали нецелесообразность принятия закона о Fan ID.