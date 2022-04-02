Горячее дерби в снегу: матч «Локомотив» — «Спартак» в Москве

27 января день рождения празднует один из самых ярких и выдающихся футболистов России за последнее десятилетие — Денис Глушаков. Сегодня ему исполняется 35 лет. Он выступал за московские «Локомотив» и «Спартак», в составе последнего был капитаном и чемпионом России. На счету Дениса 57 матчей за национальную сборную, в составе которой он сыграл на двух чемпионатах Европы и одном чемпионате мира. В текущем сезоне Глушаков выступает за «Химки» и настолько качественно играет (7 голов в 13 матчах), что осенью 2021 года получил новый вызов в сборную. Мы подготовили фотогалерею к юбилею футболиста, где вы сможете вспомнить некоторые яркие моменты из его спортивной жизни.