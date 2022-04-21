«Горячее дерби»: «Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России

«Спартак» и ЦСКА выдали мощное дерби в четвертьфинале Кубка России. В яркой игре с обилием голевых моментов и жёстких стыков победу одержали красно-белые. На 21-й минуте Зелимхан Бакаев реализовал пенальти и вывел «Спартак» вперёд.
Победа в дерби дарует «Спартаку» невероятную возможность исправить ситуацию в текущем сезоне. Ещё недавно казалось, что кроме уныния в юбилейный год клуб ничего не ждёт. Но теперь у команды появился шанс выиграть долгожданный трофей.
Самые яркие моменты прошедшего матча — в фотогалерее NEWS.ru.
Вратарь ФК «Спартак» Александр Максименко
Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный тренер ФК «Спартак» Паоло Ваноли (справа)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев
Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный тренер ПФК ЦСКА Алексей Березуцкий (справа)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Болельщики ПФК ЦСКА
Сергей Булкин/NEWS.ru
Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вратарь ФК «Спартак» Александр Максименко
Сергей Булкин/NEWS.ru
Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный судья Владимир Москалёв выносит предупреждение игроку ФК «Спартак» Шамару Николсону
Сергей Булкин/NEWS.ru
Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вратарь ФК «Спартак» Александр Максименко
Сергей Булкин/NEWS.ru
Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Стадион ВЭБ Арена. Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) - Спартак (Москва)
Сергей Булкин/NEWS.ru