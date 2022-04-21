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«Горячее дерби»: «Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России
Футбол

«Горячее дерби»: «Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России

11:11, 21 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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«Спартак» и ЦСКА выдали мощное дерби в четвертьфинале Кубка России. В яркой игре с обилием голевых моментов и жёстких стыков победу одержали красно-белые. На 21-й минуте Зелимхан Бакаев реализовал пенальти и вывел «Спартак» вперёд.

Победа в дерби дарует «Спартаку» невероятную возможность исправить ситуацию в текущем сезоне. Ещё недавно казалось, что кроме уныния в юбилейный год клуб ничего не ждёт. Но теперь у команды появился шанс выиграть долгожданный трофей.

Самые яркие моменты прошедшего матча — в фотогалерее NEWS.ru.

Вратарь ФК «Спартак» Александр Максименко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер ФК «Спартак» Паоло Ваноли (справа)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев

Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер ПФК ЦСКА Алексей Березуцкий (справа)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Болельщики ПФК ЦСКА

Сергей Булкин/NEWS.ru

Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вратарь ФК «Спартак» Александр Максименко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный судья Владимир Москалёв выносит предупреждение игроку ФК «Спартак» Шамару Николсону

Сергей Булкин/NEWS.ru

Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вратарь ФК «Спартак» Александр Максименко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Стадион ВЭБ «Арена». Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) -- «Спартак» (Москва)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Стадион ВЭБ Арена. Кубок России по футболу. 1/4 финала. ЦСКА (Москва) - Спартак (Москва)

Сергей Булкин/NEWS.ru

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