«Горячее дерби»: «Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России

«Спартак» и ЦСКА выдали мощное дерби в четвертьфинале Кубка России. В яркой игре с обилием голевых моментов и жёстких стыков победу одержали красно-белые. На 21-й минуте Зелимхан Бакаев реализовал пенальти и вывел «Спартак» вперёд.

Победа в дерби дарует «Спартаку» невероятную возможность исправить ситуацию в текущем сезоне. Ещё недавно казалось, что кроме уныния в юбилейный год клуб ничего не ждёт. Но теперь у команды появился шанс выиграть долгожданный трофей.

Самые яркие моменты прошедшего матча — в фотогалерее NEWS.ru.