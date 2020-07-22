Гончаренко рассказал о трансферных целях ЦСКА

Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал последний, 30-й тур Российской премьер-лиги, в котором его команда одержала победу над «Тамбовом» со счётом 2:0.
Мы очень много провели ярких и запоминающихся матчей, где много прессинговали, но на выходе результат не выходил. Поэтому, поведя в счёте 1:0, мы могли более активно атаковать, но не всегда удерживали соперника и показывали лучшую игру. Тем более «Тамбов» в последних играх, проигрывая, всегда сравнивал счёт, но когда уже Обляков забил, я немного успокоился, — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.
Отвечая на вопрос
Он также признался, что ЦСКА необходимо усиление.
Приоритеты всё те же: у нас нападающий, центральный защитник и игрок опорной зоны. Мы знаем, насколько тяжело вести переговоры с футболистами, которые играют в других чемпионатах. Мы ведем переговоры, — заключил он.
Как писал NEWS.ru, московский ЦСКА обыграл «Тамбов» со счётом 2:0 в матче заключительного тура РПЛ и занял четвёртое место в турнирной таблице.
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