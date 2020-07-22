Гончаренко рассказал о трансферных целях ЦСКА

https://static.news.ru/photo/9049b78e-cc4a-11ea-b9b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/pfc_cska

Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал последний, 30-й тур Российской премьер-лиги, в котором его команда одержала победу над «Тамбовом» со счётом 2:0.

Мы очень много провели ярких и запоминающихся матчей, где много прессинговали, но на выходе результат не выходил. Поэтому, поведя в счёте 1:0, мы могли более активно атаковать, но не всегда удерживали соперника и показывали лучшую игру. Тем более «Тамбов» в последних играх, проигрывая, всегда сравнивал счёт, но когда уже Обляков забил, я немного успокоился, — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

Отвечая на вопрос NEWS.ru о подготовке команды к следующему сезону, он отметил, что впереди у команды пять выходных, после чего коллектив приступает к коротким тренировкам.

Он также признался, что ЦСКА необходимо усиление.

Приоритеты всё те же: у нас нападающий, центральный защитник и игрок опорной зоны. Мы знаем, насколько тяжело вести переговоры с футболистами, которые играют в других чемпионатах. Мы ведем переговоры, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, московский ЦСКА обыграл «Тамбов» со счётом 2:0 в матче заключительного тура РПЛ и занял четвёртое место в турнирной таблице.