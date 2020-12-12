Гончаренко остро отреагировал на вопрос об уходе из ЦСКА

https://static.news.ru/photo/c39044ce-3d73-11eb-bac8-fa163e074e61_660.jpg Виктор Гончаренко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлением от игры против «Урала» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Уралом» — 2:2.

В нашем случае сквозит неуверенность у команды. Вроде повели, соперник остался в меньшинстве. Но вместо того чтобы убить игру, начали нервничать. К сожалению, нервозно действовали в защите, атаковали не так, как хотелось бы, — сказал Гончаренко.

Также тренер ответил на вопрос об уходе из ЦСКА.

Такие вещи не обсуждаются на пресс-конференции. Есть масса нюансов. Всё, что касается моего будущего и будущего команды, — подчеркнул специалист.

ЦСКА на своём поле не смог обыграть «Урал». Встреча, проходившая на ВЭБ Арене, завершилась со счётом 2:2, писал NEWS.ru.

Команды заканчивали эту игру в меньшинстве. У «Урала» был удалён Павел Погребняк, у ЦСКА — Илья Шкурин.

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поблагодарил своих подопечных за ничью в матче с «армейцами».