Гончаренко объяснил победу над «Ахматом»

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Колумбийский нападающий столичного ЦСКА Хосе Соломон Рондон, перешедший в стан «красно-синих» в феврале, забил свой первый гол за «армейцев». Это случилось в ходе игры московской команды с грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Кроме того, колумбиец, ранее выступавший за петербургский «Зенит», отметился результативной передачей. Соответственно, к настоящему моменту форвард за один матч уже набрал два очка по системе «гол+пас». К 89-й минуте встречи...