Гончаренко объяснил победу над «Ахматом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Армейцы» выиграли на своём поле со счётом 2:0.
Мы хорошо оборонялись, не давали «Ахмату» развернуться. По атакующим действиям мы должны были закончить с таким счётом, хороший результат. После поражения важно было одержать победу. Илья Помазун в те моменты, которые нужно было выручать, выручал. После пропущенных голов от «Локомотива» было важно почувствовать уверенность. Когда вернётся Игорь Акинфеев, Илья Помазун будет получать игровое время? Нам предстоят ещё кубковые мачту. Будем смотреть, исходя из расписания, — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.
Также тренер прокомментировал результативную игру колумбийского нападающего Саломона Рондона. Колумбиец отметился голом и голевой передачей в матче против «Ахмата».
Конечно, мы должны использовать лучшие качества Саломона Рондона. Нужно понимать, каким образом до него доставлять мячи, нужно на него накидывать, — сказал тренер.
Как ранее писал NEWS.ru, бразилец Марио Фернандес продлил трудовое соглашение с московским футбольным клубом ЦСКА.
Фернандес за свою карьеру в стане «армейцев» забил шесть голов и провёл 289 матчей. За ЦСКА защитник выступает с 2017 года.