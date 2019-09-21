После домашней победы (3:2) над «Краснодаром» в поединке 10-го тура чемпионата РПЛ на вопросы журналистов ответил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

— Встречались две команды, которые после матчей в Лиге Европы были в нокауте или нокдауне, но мы, наверное, в меньшей степени, — отметил Гончаренко. — Поэтому удалось выиграть. Хотя были два разных тайма, как и у «Краснодара». Можно сказать, что ЦСКА всё-таки по делу выиграл. Потому что вследствие хорошего давления после первого тайма удалось повести 3:0, то «Краснодар» после перерыва очень легко забил свои два мяча. Хотя понятно, что группа атаки, которая есть у этой команды, позволяет им в любой момент вернуться в игру. Рад, что мы дотерпели и благодаря усилиям Чалова, Влашича и Ахметова сумели вернуться в игру. Такие матчи закаляют характер, когда ты через два дня на третий после поражения 1:5 выигрываешь со счётом 3:2.

— Тренеры «Краснодара» Мурад Мусаев и Сергей Матвеев по ходу матча получили жёлтые карточки за споры с арбитром. Вы же были спокойны. Не сомневались в победе?

— А каким нужно быть неспокойным — выбегать на поле? Понятно, что необходимо игру контролировать, каким-то её моментам я порадовался, каким-то огорчился. Но всегда нужно с холодной головой к процессу подходить. Вот и я по ходу матча был таким, каким и должен быть.

— Вы сказали, что соперник легко забил два мяча во втором тайме. Почему так получилось?

— Это тот случай, когда есть соперник, располагающий сильной группой атаки. Поэтому давайте говорить, что это «Краснодар» за счёт класса своих атакующих игроков создал нам проблемы. Первый гол мы пропустили, оставив Берга одного на дальней штанге. А второй — это исполнение: хорошая подача и классная подрезка. Так что не будем говорить, что мы плохо сыграли и сделали подарок сопернику — «Краснодар» сам отлично знает, что делать в атаке.

Игрок ПФК ЦСКА Фёдор Чалов, игрок ФК «Краснодар» Кайо, игрок ПФК ЦСКА Никола Влашич (слева направо) в матче 10-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА (Москва) и ФК «Краснодар» (Краснодар) Григорий Сысоев/РИА Новости

— Следующий матч ЦСКА проведёт во Владикавказе на Кубок России. Какой состав повезёте на эту игру?

— Поедем максимально основным составом. Разве что можем дать кому-то отдохнуть по медицинским показателям. Но это точно не будет вариант, как в прошлом году с «Тюменью».

— Алан Дзагоев готов съездить с командой в родные края?

— Да, домой съездить он готов.

— Игорь Дивеев по ходу игры много помогал и подсказывал 17-летнему коллеге по центру обороны Вадиму Карпову. Вы просили более опытного игрока об этом?

— Дивеева уже можно назвать одним из наших опытных защитников: он и за молодёжную сборную играет, и постоянно за «основу» клуба. Фактически он руководит всей линией обороны, должен видеть, что происходит справа и слева от него. В связи с этим от него шли подсказки, в какой момент нужно выходить вперёд или отскакивать назад.

— Фёдору Чалову в одном из эпизодов попали по носу, который совсем недавно был у молодого нападающего сломан. Сегодня удар был не таким серьёзным?

— Да, попало, но это футбол. Бьют иногда, и больно. Но ничего страшного нет. Во всяком случае, это точно не то, что у Сигурдссона было.