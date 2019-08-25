Футбольный клуб ЦСКА разгромил на домашней арене грозненский «Ахмат» со счётом 3:0. На 43-й минуте выделился Марио Фернандес, который с начала сезона удивляет болельщиков. Именно он был признан лучшим игроком по итогам встречи по версии Российской премьер-лиги. Во втором тайме на 66-й минуте нападающий «армейцев» Фёдор Чалов увеличивает разницу, а уже через семь минут этот же 21-летний форвард отдаёт идеальный пас, которым и воспользовался Никола Влашич.

Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Рашид Рахимов прокомментировал поражение подопечных в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

— Надо признать, что исполнительское мастерство ЦСКА было выше.

— Если бы судья на 60-й минуте поставил пенальти, могло бы что-то измениться?

— Футбол — такая игра, где один момент может перевернуть всё. Мы играли достаточно организованно, в первом тайме не было таких ситуаций. Во втором мы вышли с хорошим настроем, сразу появился стопроцентный момент. Мы сами виноваты, что раньше времени начали радоваться, хотя мяч ещё не залетел. Второй гол почему-то минут на 10--15 вообще выбил нас психологически. Мы перестали контролировать ситуацию, и в эти минуты как раз третий мяч влетел в ворота. По пенальти я видел момент. А вот с Чаловым посмотрю.

— Насколько потеря Глушакова сказалась? Не хватало его в составе?

— В центральной зоне нужны мобильные и играющие футболисты, для нас потеря любого такого игрока — очень плохо. Они те, кто может сыграть один в один. Такие потери всегда будут сказываться. Дениса, конечно, не хватало.

— Сможет ли выйти в следующей игре?

— Я не врач. Посмотрим. Не могу утверждать. Будем надеяться.

Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко считает победу заслуженной.

— Конечно, мы рады победе. Мы продолжаем расти, потому что забивая гол, стараемся сохранить и развивать результат. В какой-то степени мы выглядели лучше в атаке. После второго мяча стали более спокойно играть. Раскрылись. Ещё и были какие-то моменты. Исходя из этого, наша победа заслуженна. Ложка дёгтя — травмы, которые мы получаем. Не можем усилиться. Не хватает игроков. Малочисленный отряд движется вперёд.

Сергей Лантюхов/News.ru

— Бийол в вашей концепции вписался как центральный нападающий?

— Исходя из того, что у нас Сигурдссон получил травму, перед этой игрой в позиции нападающего мог сыграть только Бийол Такума, остановились на Яке. Он ещё проходит адаптацию, не надо забывать, что ему только 20 лет и с мячом он пока не работает так, как хотелось бы. Поэтому и играет в паре с Чаловым.

— Как обстоят дела у травмированных? Скоро ли вернётся Сигурдссон и насколько серьёзная травма у Набабкина?

— У нас уже надо одного за двоих считать. Сигурдссон с Дзагоевым, который уже тренируется. Это шутка, конечно, но я думаю, что мы оценим состояние Сигурдссона на этой неделе. Вполне возможно, какое-то время ему потребуется, чтобы пройти лечение. У Набабкина сложнее — мышечное повреждение и восстановление может занять несколько недель. Надеемся, к осенней части Дзагоев будет готов, ждём в его лице подкрепления. Васин, надеемся, будет готов к Туле.