Голы, рекорды, алкоголь: чем запомнился миру Герд Мюллер

Из Германии пришла трагическая для всего футбольного мира новость: в возрасте 75 лет умер один из главных бомбардиров в истории Герд Мюллер. Точная причина смерти не сообщается, однако известно, что последние годы форвард страдал болезнью Альцгеймера. Вспоминаем о жизни и карьере великого футболиста.

Детство и юность

Мюллер родился в ноябре тяжелейшего для Германии 1945 года в баварском городе Нёрдлинген и был младшим ребенком в семье с шестью детьми. Увлекаться футболом форвард начал в шесть лет и почти сразу стало понятно, что у мальчика к этому виду спорта незаурядные способности.

Когда Мюллеру было 15, у него умер отец, поэтому юноше пришлось бросить школу и идти работать на ситценабивную фабрику, чтобы помочь семье выжить. Несмотря ни на что, все свободное время Герд продолжал уделять футболу и в 1960 году попал в профессиональную команду из родного города ТСВ 1861.

Там юный игрок, который уже тогда обладал достаточно мощным телосложением, стал настоящей звездой: Мюллер практически никогда не уходил с поля без гола. Часто одним мячом дело не ограничивалось.

Своя команда

На супербомбардира из ТСВ 1861 обратили внимание скауты клубов посерьезнее, но предложения от любимого «Нюрнберга» Мюллер так и не дождался. Зато на него вышли две мюнхенские команды — «Бавария» и «Мюнхен 1860». Герд выбрал первых, но вы никогда не догадаетесь, почему. Дело в том. что 1964 году «Бавария» не была главным мюнхенским клубом и выступала дивизионом ниже, чем соседи. 19-летний Мюллер логично предположил, что в более слабой команде закрепиться ему будет попроще и сделал судьбоносный выбор.

Удивительно, но первые три месяца Мюллер не попадал даже в расширенную заявку на матчи «Баварии», а одноклубники посмеивались над коренастым неуклюжим парнем с лишним весом (при росте 176 сантиметров форвард весил почти 90 килограммов). Главный тренер «Баварии» со звучной фамилией Чайковский и вовсе был в недоумении. Он на полном серьезе обратился к руководству клуба с вопросом «Ну и что мне делать с этим тяжелоатлетом?».

В первые месяцы простоя Мюллеру катастрофически не хватало денег, и он уже подумывал завязать с профессиональным футболом, но спасителем его карьеры стал президент «Баварии» Вильгельм Нойдеккер. Он практически в ультимативной форме приказал Чайковскому дать шанс Мюллеру, о чём в последствии никогда и никто не пожалел.

В первом же матче Мюллер отметился голом, а во втором сделал покер. В итоге он наколотил 38 мячей в чемпионате и помог «Баварии» завоевать путевку в бундеслигу. Форвард усердно тренировался и объявил войну лишнему весу, сумев скинуть 10 килограммов.

В следующие сезоны Мюллер 13 раз подряд становился лучшим бомбардиром команды, семь из них немцу не было равных во всем немецком чемпионате. В сезоне-1971/1972 Мюллер наколотил аж 40 мячей в бундеслиге, установив рекорд, который держался почти полвека. Лишь в прошлом сезоне его побил другой форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

В составе «Баварии» Мюллер четыре раза стал чемпионом Германии, трижды выиграл Кубок европейских чемпионов, стал обладателем Кубка УЕФА. С 365 голами он лучший бомбардир в истории первенства ФРГ, также форвард дважды брал «Золотую бутсу», а в 1970-м получил главный индивидуальный приз в мировом футболе — «Золотой мяч». Именно при Мюллере «Бавария» превратилась из серой провинциальной команды в суперклуб.

Заканчивал карьеру Мюллер в США, где три сезона пофеерил в «Форт-Лодердейл Страйкерс». Окончательно бутсы на гвоздь «Бомбардир нации» повесил в 1981-м.

Карьера в сборной

Для сборной ФРГ Мюлер стал не меньшей иконой, чем для «Баварии». В национальной команде он выступал всего-то восемь лет, но получились они суперплодотворными. Сейчас в это трудно поверить, но в 62 матчах в футболке национальной команды немец забил аж 68 мячей!

В 1972 году Мюллер с четырьмя голами стал лучшим бомбардиром и игроком Чемпионата Европы, который сборная ФРГ выиграла. В финале немцы разгромили команду СССР, а форвард огорчил советскую сборную двумя забитыми мячами. Спустя два года Мюллер четырежды отличился на чемпионате мира, который снова стал для сборной ФРГ победным. Финальный матч с Нидерландами стал для нападающего последним в составе национальной команды.

Мюллер выделялся манерой игры на фоне остальных футболистов. Он не очень много двигался, но обладал взрывной скоростью и потрясающим ударом. Несмотря на невысокий рост, форвард хорошо играл головой, но главным его оружием было феноменальное голевое чутье. Недоброжелатели часто упрекали Мюллера в том, что он забивает слишком лёгкие мячи, но ведь приблизиться к нему в этом умении за всю историю футбола смогли немногие. Если вообще кто-то смог.

Мне очень повезло, что у меня была возможность поиграть с Гердом Мюллером, и на протяжении многих лет быть его соседом по комнате. Мы были не только товарищами по команде, но и верными друзьями. Герд был для меня как брат. Я уверен, что и через 100 лет люди будут говорить о Герде Мюллере и по-прежнему будут восхищаться его голами. Он был феноменален, — вспоминал другой легендарный немецкий футболист и по совместительству партнер Мюллера по клубу и сборной Франц Беккенбауэр.

После футбола

После блистательной карьеры «Бомбардир нации» так и не смог толком найти себя в мире за пределами футбольного поля. Несколько лет Мюллер страдал алкоголизмом: футболист рассказывал, что не мог придумать ничего лучше, чем ежедневно пить и вспоминать о своих заслугах в разных и зачастую сомнительных компаниях. В начале девяностых руку помощи футболисту протянула родная «Бавария» — клуб помог ему вылечиться от алкогольной зависимости и устроил на работу ассистентом тренера во вторую команду мюнхенцев.

Там Мюллер и работал вплоть до 2014-го, пока не начал страдать болезнью Альцгеймера. Через год легендарный футболист оказался в доме престарелых, который стал его последним пристанищем.