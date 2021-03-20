Головину разрешили сыграть за сборную России в Сочи

https://static.news.ru/photo/1fbc628e-896c-11eb-96d3-96000091f725_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский «Монако» разрешил атакующему полузащитнику Александру Головину отправиться в расположение сборной. Об этом 20 марта журналистам рассказал агент хавбека Олег Артёмов.

Ранее сообщалось, что «Монако» не позволял Головину поехать в Сочи, чтобы сыграть против Словении. Запрет был связан с тем, что футболистам французской лиги (Лига 1) запрещено покидать пределы зоны Европейского союза и Европейской экономической зоны из-за ограничений по коронавирусу. Поэтому появление Головина в грядущих гостевых матчах национальной команды под угрозу не попадало.

Однако футбольный клуб всё же разрешил Головину поехать в Сочи. Как сказал агент полузащитника, неизвестно, как РФС договорился с Францией и ФИФА. Однако соглашения были достигнуты со всеми сторонами. Теперь игроку придётся соблюдать специальный протокол. Он вернётся во Францию на частном самолёте. Это поможет ему избежать карантина, передаёт «Чемпионат.com».

Как ранее писал NEWS.ru, в состав сборной России по футболу для подготовки к отборочным играм чемпионата мира — 2022 с Мальтой, Словенией и Словакией вошли 27 футболистов, следует из сообщения пресс-службы Российского футбольного союза (РФС).