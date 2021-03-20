Головину разрешили сыграть за сборную России в Сочи

Французский «Монако» разрешил атакующему полузащитнику Александру Головину отправиться в расположение сборной. Об этом 20 марта журналистам рассказал агент хавбека Олег Артёмов.
Ранее сообщалось, что «Монако» не позволял Головину поехать в Сочи, чтобы сыграть против Словении. Запрет был связан с тем, что футболистам французской лиги (Лига 1) запрещено покидать пределы зоны Европейского союза и Европейской экономической зоны из-за ограничений по коронавирусу. Поэтому появление Головина в грядущих гостевых матчах национальной команды под угрозу не попадало.
Однако футбольный клуб всё же разрешил Головину поехать в Сочи. Как сказал агент полузащитника, неизвестно, как РФС договорился с Францией и ФИФА. Однако соглашения были достигнуты со всеми сторонами. Теперь игроку придётся соблюдать специальный протокол. Он вернётся во Францию на частном самолёте. Это поможет ему избежать карантина,
Как ранее писал NEWS.ru, в состав сборной России по футболу для подготовки к отборочным играм чемпионата мира — 2022 с Мальтой, Словенией и Словакией вошли 27 футболистов, следует из сообщения пресс-службы Российского футбольного союза (РФС).