https://static.news.ru/photo/20692cd6-e03e-11e9-a08b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин вошёл в состав символической сборной седьмого тура чемпионата Франции по футболу по версии авторитетного французского спортивного издания L'Equipe.

В игре против «Ниццы» Головин забил два мяча и сделал голевую передачу. 23-летний хавбек назвал этот матч лучшим в своей карьере.

После матча L’Equipe в своём Twitter-аккаунте выложило фотографию с благодарностью: Spasiba Golovin, писал News.ru.

Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года. В текущем сезоне футболист сыграл за клуб шесть матчей и отличился двумя голами и одной результативной передачей. После семи туров «Монако» занимает 17-ю строчку, имея в активе шесть очков (одна победа, три ничьи и поражения).