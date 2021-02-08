Головин включён в символическую сборную тура чемпионата Франции

https://static.news.ru/photo/4734f3ce-69f2-11eb-9826-96000091f725_660.jpg Александр Головин Фото: instagram.com/alex_golovin17

Полузащитник «Монако» Александр Головин включён в символическую сборную 24 тура французской Лиги 1 по версии издания L’Equipe. Накануне он оформил хет-трик в матче с «Нимом» и помог своей команде выиграть со счётом 4:3, на его счету также голевая передача.

Газета отмечает , что в сборной тура представлено девять клубов чемпионата. И Головину уделяется особое внимание. Его достижению была посвящена отдельная статья под заголовком «Родился царь».

Достаточно произнести имя Александра Головина, чтобы Нико Ковач расплылся в улыбке: тренер «Монако» любит своего игрока, потому что благодаря ему он всегда прав, — такими словами начинается публикация.

Головин не просто впервые забил трижды за матч в своей зарубежной карьере. Он стал ещё и первым россиянином в чемпионате Франции, которому удалось оформить хет-трик. Неслучайно ряд других изданий также включил его в символическую сборную тура.

После 24 туров «Монако» идёт на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 48 очков. Монегаски всего на шесть баллов отстают от лидирующего «Лилля». При этом хет-трик Головина позволил «Монако» одержать седьмую победу подряд — в общей же сложности команда не проигрывает уже девять матчей кряду.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин дебютировал за итальянскую «Фиорентину». 29-летний форвард вышел на замену на 74-й минуте матча против «Интера». Местные журналисты не впечатлились появлением россиянина на поле. Они написали, что Кокорин выглядел «деревянным, оштукатуренным и не готовым».