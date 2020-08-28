Головин получил травму в матче чемпионата Франции перед играми сборной

https://static.news.ru/photo/c6e4680a-eace-11ea-8c0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/alex_golovin17

Российский полузащитник Александр Головин, выступающий за «Монако», получил травму в матче второго тура чемпионата Франции против «Меца».

24-летний россиянин покинул поле уже на 17-й минуте, держась за заднюю поверхность бедра. Окончательно тяжесть его повреждения установят позже. В матче в настоящее время идёт второй тайм, «Монако» выигрывает с минимальным счётом 1:0.

Теперь участие Головина в предстоящих матчах сборной России находится под вопросом. 3 сентября национальная команда должна сыграть в Лиге наций со сборной Сербии, а 6 сентября — с Венгрией.

Как передавал NEWS.ru, ранее стало известно что в матче с Сербией за Россию не сможет дебютировать Евгений Луценко из тульского «Арсенала». Футболист получил травму задней поверхности бедра в матче пятого тура Российской премьер-лиги с «Химками».