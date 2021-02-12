Головин получил новую травму и пропустит следующий матч «Монако»

https://static.news.ru/photo/949719a0-6ec3-11eb-841f-96000091f725_660.jpg Александр Головин Фото: asmonaco.com

Российский футболист Александр Головин не сыграет за «Монако» в матче 25-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна».

Журналист Клеман Броссар сообщил в Twitter, что россиянин получил лёгкую травму накануне матча.

Головин не сыграет против «Лорьяна». Сегодня утром россиянин почувствовал лёгкий дискомфорт в бедре. Ничего серьёзного, — написал Броссар.

Golovin absent face Ã Lorient. Le Russe a ressenti une petite gÃªne Ã la cuisse ce matin. Pas de risque pris ! #ASMFCL — ClÃ©ment Brossard (@Clem_Brossard) February 14, 2021

Головин недавно восстановился от повреждения, из-за которого он пропустил начало сезона. В последнем матче с «Нимом» он забил три мяча (впервые в карьере) и сделал голевую передачу, обеспечив победу «Монако» (4:3).

После 24 туров «Монако» идёт четвёртым в Лиге 1 с 48 очками, у лидирующего ПСЖ на шесть очков больше.

Головин впервые сыграл за «Монако» после связанного с травмой длительного перерыва 6 января, соперником монегасков был тот же «Лорьян». Россиянин вышел на замену на 64-й минуте встречи, а уже через 10 секунд после появления на поле забил гол дальним ударом, передавал NEWS.ru.