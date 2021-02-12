Головин получил новую травму и пропустит следующий матч «Монако»

Головин недавно восстановился от повреждения, из-за которого он пропустил начало сезона. В последнем матче с «Нимом» он забил три мяча (впервые в карьере) и сделал голевую передачу, обеспечив победу «Монако» (4:3).
После 24 туров «Монако» идёт четвёртым в Лиге 1 с 48 очками, у лидирующего ПСЖ на шесть очков больше.
Головин впервые сыграл за «Монако» после связанного с травмой длительного перерыва 6 января, соперником монегасков был тот же «Лорьян». Россиянин вышел на замену на 64-й минуте встречи, а уже через 10 секунд после появления на поле забил гол дальним ударом, передавал NEWS.ru.