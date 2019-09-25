https://static.news.ru/photo/5dcfafde-df60-11e9-a42a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serge Haouzi/Global Look Press

Полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин назвал матч седьмого тура чемпионата Франции против «Ниццы», который закончился победой «монегасок» со счётом 3:1, лучшим в своей карьере.

Во французской карьере, наверное, действительно лучший. Наконец, одержали первую победу в чемпионате, — цитирует Головина « Спорт-Экспресс ».

23-летний российский хавбек забил в игре два мяча и сделал голевую передачу на нападающего Виссама Бен Йеддера.

Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года. В текущем сезоне футболист сыграл за клуб шесть матчей и отличился двумя голами и одной результативной передачей. После семи туров «Монако» занимает 17-ю строчку, имея в активе шесть очков (одна победа, три ничьи и поражения).

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