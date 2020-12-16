Забитый мяч полузащитника «Тоттенхэма» признали голом года

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В Цюрихе состоялась церемония вручения наград самого красивого гола по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2020.

Награду «лучший гол-2020» (приз Пушкаша) получил полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

Сам хавбек не ожидал, что именно его гол признают лучшим. Однако по его словам, осознание, что мяч красиво залетел в ворота, пришло позднее, когда увидел многочисленную реакцию болельщиков.

В рамках премии в топ-3 вошли нападающий «Атлетико» Луис Суарес, забивший пяткой в матче между «Барселоной» и «Мальоркой» (5:2), полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, поразивший ворота «Бернли» (5:0) после прохода со своей половины поля, и хавбек «Фламенго» Джорджиан де Арраскаэта, забивший в игре с «Сеарой» (3:0) ударом через себя в падении.

Ранее стало известно имя лучшего голкипера. По версии ФИФА им стал вратарь «Баварии» Мануэль Нойер. 34-летний футболист выступает за мюнхенский клуб с 2011 года, писал NEWS.ru.